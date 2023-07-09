«الداخلية» تضبط 4 أطنان من مخدر الهيدرو بقيمة 120 مليون جنيه

ضبطت وزارة الداخلية، كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، وزنها 4 أطنان، بحوزة تشكيل عصابي، بلغت قيمتها المالية 120 مليون جنيه تقريبا.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الداخلية، إدراكا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء، وإنفاذا لثوابت استراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للمتاجرين بالمواد المخدرة.

تشكيل عصابي شديد الخطورة

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، والأمن الوطني ومديريتي أمن السويس والإسماعيلية، اعتزام تشكيل عصابي شديد الخطورة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للاتجار بها.

المضبوطات كمية من مخدر الهيدرو بوزن 4 أطنان

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط عناصر التشكيل (وعددهم 6)، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنها 4 أطنان، ومبلغ مالي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ120 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.