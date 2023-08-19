إجراء فحص مخدرات لـ122 سائقا على الطرق السريعة

أجرت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، فحص مخدرات لـ122 من سائقي السيارات على الطرق السريعة خلال 48 ساعة.

فحص سائقي السيارات على الطرق السريعة

وتبين إيجابية 13 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.