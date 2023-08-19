مصاريف جميع كليات جامعة المنوفية الأهلية 2023.. تبدأ من 30 ألف جنيه

تعد جامعة المنوفية الأهلية من الجامعات الحديثة التي بدأت الدراسة بها العام الماضي، ويهتم الطلاب بمعرفة كل التفاصيل عن الجامعة التي تم إضافة عدد من الكليات الجديدة بها والتي سيتم العمل فيها بداية من العام الحالي، ومن بين ما يشغل الطلاب هو مصاريف كليات جامعة المنوفية خاصة الجديدة منها.

إضافة كليات جديدة في جامعة المنوفية الأهلية 2023

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية الأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تعد صرحا تعليميا مميزا وتم إنشاؤه على أحدث المعايير التعليمية، مؤكداً أن الجامعة أصبحت تضم العديد من الكليات الجديدة والتي تهدف إلى منافسة الطلاب في سوق العمل بقوة في المجالات المختلفة، خاصة مع إضافة برامج جديدة العام الحالي.

مصاريف كليات جامعة المنوفية الأهلية 2023

ويهتم الطلاب بمعرفة مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023 والتي تم إعلانها بشكل رسمي، وهي علي النحو التالي:

1- مصاريف كلية الطب البشري جامعة المنوفية الأهلية 2023 بتكلفة 110 آلاف جنيه.

2- مصاريف كلية طب الفم والأسنان جامعة المنوفية الأهلية 2023 بتكلفة 95 ألف جنيه.

3- مصاريف كلية الصيدلة جامعة المنوفية الأهلية 2023 بتكلفة 90 ألف جنيه.

4- مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة المنوفية الأهلية 2023 بتكلفة 90 ألف جنيه.

5- مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية الأهلية 2023 بتكلفة 40 ألف جنيه.

6- مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية الأهلية 2023 بتكلفة 50 ألف جنيه.

7- مصاريف كلية الطب البيطري جامعه المنوفية الأهلية 2023 بتكلفة 55 ألف جنيه.

8- مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية الأهلية 2023 بتكلفة 60 ألف جنيه.

9- مصاريف كلية التمريض جامعة المنوفية الأهلية 2023 بتكلفة 40 ألف جنيه.

10- مصاريف كلية العلوم الإنسانية جامعة المنوفية الأهلية 2023 بتكلفة 30 ألف جنيه.