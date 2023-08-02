فتح باب التقديم في جامعة المنوفية الأهلية.. الضوابط والكليات المتاحة

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الكليات بها، والتي شهدت إضافة عدد كبير من البرامج لطلبة الثانوية العامة 2023.

وتضمنت كليات جامعة المنوفية الأهلية، ما يلي:

1. كلية الطب البشري

2. كلية طب الأسنان

3. كلية الطب البيطري

4. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

5. كلية العلاج الطبيعي

6. كلية الهندسة

7. كلية الصيدلة

8. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

9. كلية التمريض

10. كلية العلوم الانسانية برنامج اللغة الانجليزية والترجمة التخصصية

بدء التقديم في جامعة المنوفية الأهلية 2023

وأعلنت جامعة المنوفية الأهلية، في بيان لها، فتح باب التقدم في عام 2023 لمدة أسبوع ابتداءا من اليوم ولمدة أسبوع، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للقبول في 10 أغسطس الجاري.

خطوات التقديم في جامعة المنوفية الأهلية 2023

وأوضحت جامعة المنوفية الأهلية، أنه يتم التقدم علي الرابط الإلكتروني، بعد التأكد من توفر إيصال سداد رسوم طلب الالتحاق حيث يستلزم التسجيل علي الرابط رفع صورة من إيصال السداد، وصورة من بيان الدرجات لرفعها علي النظام، وجاءت الإجراءات كالتالي:

1- تسجيل بيانات المتقدم على الرابط، من هنا.

2- يرجى سداد الرسوم المقررة 1800 جنيه، وهي رسوم إدارية لا ترد، مع الحرص أن يصدر إيصال السداد بإسم الطالب واسم جامعة المنوفية الأهلية، علما بأنه سيتم رفع صورة من ايصال السداد أثناء التسجبل.

3- عند نهاية فترة التقدم للالتحاق بكليات الجامعة ومدتها أسبوع واحد فقط، يتم عمل تنسيق داخلي للمتقدمين وفقا لمجموع الثانوية العامة بعد استبعاد الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى المعلن عنه لكل كلية من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة.

4- سوف يتم إخطار الطلاب بنتيجة التنسيق الداخلي عبر البريد الإلكتروني المحدد ضمن بيانات التسجيل، ويعتبر الإخطار بالبريد الإلكتروني وثيقة رسمية للإخطار.

وتابعت الجامعة، أنه عند قبول المتقدم بإحدى كليات الجامعة، يتم التوجه الى مقر الجامعة في الكيلو 70، على طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي، وذلك لتسليم المستندات التالية:

1- أصل استمارة النجاح

2- أصل شهادة الميلاد

3- الموقف من التجنيد

4- 6 صورة شخصية

5- صورة إقامة الطالب وولي أمره بدولة المنح، بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة من خارج مصر.