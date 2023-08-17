تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2024.. اعرف النتيجة عبر الرابط الإلكتروني

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عددا من الجامعات الأهلية الجديدة بدأت الكشف عن نتائج الالتحاق لطلاب الثانوية العامة 2023، ومنها الكشف عن نتيجة تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2024 وغيرها من الجامعات المنبثقة في المؤسسات التعليمية الحكومية، وذلك عبر الرابط والموقع المخصص لكل جامعة.

تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2024.. متاحة

وقالت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023-2024 متاحة حالياً للطلاب عبر رابط الجامعة، موضحة إجراءات القبول بكليات الجامعة المختلفة.

تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2024.. الرسوم

وقالت الجامعة، في بيان لها، إنه في حال عدم إتمام دفع الرسوم الدراسية في خلال يومين عمل بنوك من تاريخ ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بالطالب (حتى نهاية يوم الأحد الموفق 20 أغسطس) والمرسلة عبر البريد الإلكتروني، يعتبر تقديم الطالب للالتحاق بالجامعة لاغياً، علما بأن البنك يخطر الجامعة يوميا بكشوف السداد، مناشدة جميع الطلاب المقبولين بسرعة التقدم ودفع المصاريف للعام الجامعي الجديد.