لطلاب الثانوية العامة.. نتيجة قبول المرحلة الأولى في جامعة المنوفية الأهلية 2023

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية، نتيجة القبول للمرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة 2023، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، يأتي ذلك بعد مدة فتح باب التقديم حتى مساء أمس الثلاثاء بسبب الإقبال الكبير من الطلاب.

التواصل مع المقبولين مباشرة للإخطار بالترشيح

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أنه سوف يتم التواصل مع المقبولين مباشرة للإخطار بالترشيح وإجراءات القبول، وحددت طريق الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023، من خلال رابط الدخول على رابط صفحة الاستعلام التالي من هنا، وكتابة الرقم القومي.

وتابعت الكلية بأن نتيجة تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 أنه تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني المسجل للطالب ضمن التسجيل في الكلية، موضحة أنه يرجى الاهتمام بدقة للاطلاع على الخطوات اللازمة والمرسلة عبر البريد الإلكتروني لإتمام إجراءات القبول بالجامعة التي قد جرى تضمينها في صفحة الاستعلام.

نتيجة القبول للمرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية

واستكملت جامعة المنوفية الأهلية، بأنه يتم عمل مرحلة تنسيق ثانية لمن لم يتم ترشيحهم، وفقاً للمقاعد الشاغرة نتيجة تخلف بعض المرشحين للمرحلة الأولى عن سداد الرسوم الدراسية في المدة الزمنية المحددة مما يترتب عليه وجود فرص للطلاب والطالبات الذين لم يرشحوا للرغبة الأولى في ترقية رغباتهم للرغبات الأعلى مع سداد فارق المصروفات في حينها.