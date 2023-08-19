إصلاح هبوط أرضي وإزالة الإشغالات بحي المنتزه في الإسكندرية 

أكد اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حى المنتزه أول، أن الحي قام بالتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح هبوط أرضى بشارع جمال عبد الناصر وتحركت إدارة المتابعة الميدانية بقيادة مدير الإدارة فور ورود بلاغ من مدير إدارة الأزمات والكوارث بشأن رصد هبوط أرضى بشارع جمال عبد الناصر ناصية شارع 16 وتم التنسيق مع إدارة الكهرباء بالحى و الإدارة العامة للإضاءة لعزل عامود الكهرباء بالموقع و التنسيق مع إدارة المراقبة العامة للنظافة للدفع باللودر لإسقاط العامود ورفعة وجارٍ المتابعة لحين إتمام إصلاح ماسورة المياه المتسببة بالهبوط.

توفير السيولة المرورية

وأوضح رئيس حى المنتزة أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه تم الدفع بحملة للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتحفظ على 135 حالة إشغال متنوع تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في متابعة حالة الشوارع بصفة دائمة للقضاء على أي حالات إشعال طريق نظراً لازدحام شوارع الإسكندرية بزوارها خلال شهور الصيف وحتى تتم السيولة المرورية وسهولة حركة سير المواطنين دون عوائق تسبب أزمات سير أو أزمات مرورية.

135 حالة إشغال

وأضاف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه أول، أن الحي دائم التواجد الميداني وتكثيف حملات إزالة الإشغالات وفتح الطريق أمام المارة وللسيولة المرورية، وضمت الحملة مدير إدارة إشغال الطريق و معاونى إشغال الطريق ومسئول وحدة الإزالة الفورية وتواجد أيمن عادل من المكتب الفنى للمحافظ والتدخل السريع تم تفقد طريق الكورنيش ومنطقة بير مسعود لمتابعة حالة الإنضباط والتأكد من عدم وجود اى إشغالات تعيق المارة فضلاً عن قيام إدارة إشغال الطريق بحملة جابت الشوارع الآتية :شارع 45 بحرى - شارع ملك حفنى بحرى-شارع محمد نجيب - شارع خالد بن الوليد وتم من خلال الحملة لرفع الإشغالات والتعديات وأسفرت عن التحفظ على عدد 135حالة إشغال متنوع .