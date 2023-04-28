رفع 1300 حالة إشغال وتعد على الطريق العام بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى من قبل المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات، وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية.

تحقيق الانضباط بالطريق

وتابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، والتي أسفرت عن رفع 1300 حالة إشغال وتعدي بأحياء شمال والوراق والهرم والطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية، ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن الحملات شملت رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات إشغال من شوارع ضياء والعريش وحسن محمد وعبد اللطيف والمريوطية وفيصل وأنور السادات بحي الطالبية، وشوارع أحمد كامل وعثمان محرم والشعب بحي العمرانية، وشوارع ترعة السواحل والبراجيل والغاز والمساكن بحي الوراق، وشوارع الميزان والجمهورية، ومنطقه منى الأمير بمدينة الحوامدية، ومناطق «ط ع» بقطاع حدائق الأهرام.

رفع التعديات من الطريق العام

وتابع محافظ الجيزة جهود أجهزة حي شمال الجيزة في تحقيق الانضباط بالشارع ورفع التعديات من الطريق العام، حيث تم شن حملات بقطاع المنيرة الشرقية بشوارع العامل الأول والغيط وطلعت حرب ومحمد حجازي، بالإضافة إلى شوارع بني محمد وترعة بشتيل والعروبة بقطاع المنيرة الغربية.

رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز وبالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة تحقيق الانضباط بالشارع، وأن تكون الحملات على مدار اليوم، كما كلف بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة.