حي الجمرك بالإسكندرية: لا تهاون نهائيا مع مخالفات إشغال الطريق

قال المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه لا تهاون نهائيا مع مخالفات إشغال الطريق التي تسبب أزمات مرورية وتعيق سير المواطنين، وتحتل الأرصفة التي هي حق للمواطن للسير عليها بعيداً عن عن طريق مرور السيارات وستتوالى الحملات بشكل يومي ومستمر ولن نمل كما يعتقد بعض الباعة والخاسر دائماً سيكون المخالف والمعتدي على حق الطريق العام الذي هو ملكاً للمواطنين ودور الحي المحافظة على حق المواطن.

إزالة الإشغالات

وأوضحت رئيس حي الجمرك في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بمواصلة الحملات الانضباطية ورفع الإشغالات والمخالفات بنطاق الأحياء قاد حي الجمرك حملة لإزالة الإشغالات بوجود العقيد أيمن بيومي وكيل إدارة شرطة المرافق، والرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي، الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع.

متابعة أعمال النظافة

وأشارت المهندسة نهى خليفة، إلى أن الحملة استهدفت مناطق المنشية من ميدان عرابي والتحرير وتفرعاته، حيث تم العمل على توسعة الطريق ورفع الإشغالات من التعدي على الطريق العام وإيداعها بشرطة المرافق حيث جرى وضع حواجز حديدية لمنع التعدي على حرم الطريق، وتفقد حالة النظافة بالميادين والحدائق وتم العمل على رفع كفاءة النظافة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.