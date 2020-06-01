خطوات استرداد مضبوطات إشغال الطريق العام

قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حى باب الشعرية، إن استرداد مضبوطات الإشغالات بالطريق العام يستوجب التقدم بطلب إلى الحى التابع له المحل لإعادة تلك المضبوطات مرة أخرى.

وأضاف هاشم لـ"الوطن" أن على صاحب المضبوطات التوجه الى الحى واتباع عدة خطوات لاسترجاع ما أخذ منه وقت تحرير المخالفة، والخطوات التالية كالآتي..

-تقديم طلب باسترداد المضبوطات

-صورة المحضر موضحا المضبوطات المتحفظ عليها

-صورة بطاقة الرقم القومى

-مستند يفيد ملكية المضبوطات "إن وجد"

-عدم وجود مخالفات أومستحقات متأخرة على المحل

-التوجه الى الخزينة لسداد المستحقات

- تقديم الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة