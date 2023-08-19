عاجل.. الأهلي يعلن عن تغيير شعار النادي
كتب:
عمر القاضي
10:32 م | السبت 19 أغسطس 2023
الشعار الجديد للنادي الأهلي
أعلن نادي الأهلي عن الشعار الجديد للنادي والذي سيتم تداوله في المرحلة المقبلة بعد الوجود العديد من الأضافات التي تم إدخلها على شعار النادي في المرحلة المقبلة.
النادي الأهلي يغير شعاره الرسمي للشكل التالي
ونشر النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية فيديو يظهر التعديلات التي دخلت على الشعار الرسمي للنادي بتواجد اللون الذهبي في الشعار معبرًا على البطولات التي حصدها الفريق في جميع البطولات.
https://twitter.com/AlAhly/status/1692974833166934420?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1692974833166934420%7Ctwgr%5Eb16fc56277301d3dabe444f8cd4a7b5aafd58186%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.elwatannews.com%2Far%2F1%2F1%2F1051267%2FD8B1D8B3D985D98AD8A7-D8A7D984D8A3D987D984D98A-D98AD8B9D984D986-D8B9D986-D8AAD8BAD98AD98AD8B1-D8B4D8B9D8A7D8B1-D8A7D984D986D8A7D8AFD98A
تغيير عدد النجوم لبطولات دوري أبطال أفريقيا
وأظهر شعار الأهلي الجديد تغييرًا في عدد النجوم التي تخص عدد البطولات الأفريقية والتي كانت متواجدة تحت الشعار، فتم الاكتفاء بنجمة ذهبية وحيدة تعبر كلًا منها على 10 بطولات.