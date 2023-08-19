عاجل.. الأهلي يعلن عن تغيير شعار النادي

أعلن نادي الأهلي عن الشعار الجديد للنادي والذي سيتم تداوله في المرحلة المقبلة بعد الوجود العديد من الأضافات التي تم إدخلها على شعار النادي في المرحلة المقبلة.

النادي الأهلي يغير شعاره الرسمي للشكل التالي

ونشر النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية فيديو يظهر التعديلات التي دخلت على الشعار الرسمي للنادي بتواجد اللون الذهبي في الشعار معبرًا على البطولات التي حصدها الفريق في جميع البطولات.

https://twitter.com/AlAhly/status/1692974833166934420?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1692974833166934420%7Ctwgr%5Eb16fc56277301d3dabe444f8cd4a7b5aafd58186%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.elwatannews.com%2Far%2F1%2F1%2F1051267%2FD8B1D8B3D985D98AD8A7-D8A7D984D8A3D987D984D98A-D98AD8B9D984D986-D8B9D986-D8AAD8BAD98AD98AD8B1-D8B4D8B9D8A7D8B1-D8A7D984D986D8A7D8AFD98A

تغيير عدد النجوم لبطولات دوري أبطال أفريقيا

وأظهر شعار الأهلي الجديد تغييرًا في عدد النجوم التي تخص عدد البطولات الأفريقية والتي كانت متواجدة تحت الشعار، فتم الاكتفاء بنجمة ذهبية وحيدة تعبر كلًا منها على 10 بطولات.