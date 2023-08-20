«أوقاف كفر الشيخ» تُنظم 5 ندوات عن الدروس المستفادة من قصة النبي لوط

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ عن تنظيم 5 ندوات بالمساجد الكُبرى بالمحافظة، عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا لوط عليه السلام، غدا الاثنين، ضمن 60 ندوة تُنظمها الوزارة بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء دورها التوعوي في تعميق القيم ومكارم الأخلاق.

تنظيم 5 ندوات بعدد من المساجد الكبرى

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 60 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا لوط عليه السلام، وسيتم تنظيم 5 ندوات بعدد من مساجد كفر الشيخ، وهي «مسجد الوحدة بسيدي سالم، ومسجد سيدي طلحة بمدينة كفر الشيخ، ومسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ، ومسجد الشريف بدسوق، ومسجد الشهيد زايد بدسوق».

عقد الندوات عقب صلاة المغرب غدا

وأشار «بسيوني» إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة المغرب غدا الاثنين، وتتحدث عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا لوط عليه السلام، تلك القصة التي عُنيت بالتحذير والتنفير من الانحرافات السلوكية ومخالفة الفطرة السليمة واتباع الشهوات، لافتاً أنّ الندوات يُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف.