رئيس حزب الجيل: لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها بعد إفراجات اليوم

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنَّ ما حدث اليوم من قرارات إفراج بموجب العفو الرئاسي، وأن يصدر الرئيس السيسي عفوا عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، بموجب صلاحياته الدستورية، يؤكد أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها «سواء استمر الحوار الوطني أم لا».

الشهابي: رفع مخرجات الحوار الوطني للرئيس السيسي

وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «مساء dmc» من تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، أنه بمجرد انتهاء المحاور الأولى للحوار الوطني، تم رفع المخرجات للرئيس السيسي، ومن ثم تحويلها للجهات المعنية لإضافة التعديل التشريعي المطلوب أو إذا كانت بحاجه لقرار رئاسي تنفيذي.

لجنة العفو الرئاسي

وتابع رئيس حزب الجيل، بأنه بجانب تنفيذ ما يسفر عنه الحوار الوطني، فوجئنا اليوم أن لجنة العفو الرئاسي منكبة على عملها ومستمرة في أداء مهامها، موضحا أن الرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية بموجب صلاحياته الدستورية.