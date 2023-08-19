عضو «العفو الرئاسي»: قرارات الإفراج تمنح المشهد السياسي بمصر مصداقية

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنَّ قرار العفو اليوم يؤكد جدية القيادة السياسية والدولة في الإفراج عن المحبوسين، مؤكدا أنَّ استمرار الإفراجات بوتيرة سريعة يبرز مشهدا جديدا ومعادلة جديدة تُخلق بها المعارضة في معادلة العفو الرئاسي.

السقا: الإفراج عن البعض بقرارات العفو الرئاسي يمنح المشهد السياسي مصداقية

وأضاف «السقا» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مسألة الإفراج عن البعض بموجب قرارات العفو الرئاسي، تمنح المشهد السياسي في مصر مصداقية واحتراما للرأي الآخر في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

القائمة الجديدة للمفرج عنهم بعفو رئاسي

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أنَّ لجنة العفو الرئاسي أعلنت اليوم قائمة جديدة للمفرج عنهم والأحزاب السياسية رحبت بالعفو عن البعض وظهرت فرحة المفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسي.