«مجلس الشباب المصري»: العفو الرئاسي يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف المحبوسين

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، إن إصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا، بالعفو عن أحمد دومة و30 شابا من المحبوسين احتياطيًا، في تفعيل للصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في الدستور المصري، يعد بمثابة فرصة لحياة جديدة لهؤلاء الشباب وعودتهم لأحضان أسرهم.

وتابع ممدوح، بأن هذه الخطوة لها دلالة على وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في إنهاء هذا الملف، في ظل استقرار الدولة وانتهاء الظروف الاستثنائية التي دفعت الدولة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية وفقًا لهذه الظروف.

شكرًا لكل من ساهم في منح فرصة جديدة للحياة لشباب مصر

وأضاف ممدوح، في بيان له، أنه بكل تأكيد هناك العديد من الاطراف والقوى السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة المختلفة، التي عملت وتعمل في صمت من أجل إنهاء ملف هؤلاء الشباب وعودتهم مرة أخرى لممارسة حياتهم الطبيعية في ظل جمهورية جديدة تتسع للجميع وتحمي وتضمن حرية كل مواطن في الاختلاف، وأن يعبر عن رأيه بكل حرية في ظل دستور وقانون واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تؤمن له ممارسة هذا الحق.

وتابع قائلا: «جزيل الشكر للسيد رئيس الجمهورية على تدخله واستخدامه لهذا الحق الذي يمنح شباب مصر أملأ في حياة جديدة في ظل الجمهورية الجديدة».