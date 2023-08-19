حبس مسجل خطر بتهمة النصب بعرض وحدات سكنية وهمية على المواطنين بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين بحجة تخصيص وحدات سكنية بالقاهرة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.

المتهم أوهم ضحاياه بتخصيص وحدات سكنية لهم بنطاق محافظة القاهرة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالقبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بنطاق محافظة القاهرة.

المتهم تم ضبطه بدائرة عين شمس

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.