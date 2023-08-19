حبس 8 متهمين في مشاجرة أسفرت عن سقوط مصابين بالصف

أمرت نيابة الصف، اليوم السبت، بحبس طرفي مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين أن معركة نشبت بين 8 أشخاص بسبب خلافات بينهم، أسفرت عن إصابة عامل ونجار بقرية نزلة عليان بدائرة القسم، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.

نشوب مشاجرة وسقوط مصابين بقرية نزلة عليان

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لمباحث قسم شرطة الصف، بوقوع مشاجرة وسقوط مصابين بقرية نزلة عليان بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين «طرف أول» نجار 30 سنة مصاب بطلق خرطوش بالفخذ، عامل 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «طرف ثان» 6 أشخاص، وجميعهم مقيمون بذات العنوان، وأكدت التحريات قيام الطرف الثاني بالاعتداء على الطرف الأول باستخدام بندقية خرطوش.

القبض على المتهمين وضبط السلاح الناري

تم القبض على طرفي المشاجرة وضبط السلاح النارى المستخدم «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات بينهما، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.