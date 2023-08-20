كريم السقا: جهود لجنة العفو تسهم في إرساء مبادئ الجمهورية الجديدة  

قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إن تتابع خروج قوائم العفو الرئاسي، يؤكد تعامل الدولة المصرية بجدية مع ملف المحبوسين احتياطيا، وهذا ما يؤكد أن الدولة صادقة فى اتجاهها نحو بناء الجمهورية الجديدة.

قوائم العفو الرئاسي

وأضاف عضو لجنة العفو في تصريح لـ«الوطن» أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية أعطى جرعات كبيرة من الأمل فى قدرتنا على معالجة جميع القضايا والتحديات، مشيرا إلى إن قرارات الإفراج تمنح المشهد السياسي بمصر مصداقية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة فى تلقِّي الحالات والنظر فيها وإرسال تلك التي تنطبق عليها المعايير التى وضعتها مؤسسة الرئاسة إلى الجهات المعنية، وما تقوم به اللجنة يسهم فى إرساء مبادئ الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة إلى بنائها حالياً، وأن المجال مفتوح أمام المفرج عنهم لخوض غمار العمل السياسي.

تفعيل لجنة العفو الرئاسي

وتابع: «عندما أعلن الرئيس إعادة تفعيل اللجنة بالتزامن مع بدء التحضير للحوار الوطنى المصرى فى أبريل 2022، أكد بذلك عزم القيادة السياسية المصرية على معالجة قضية المحبوسين تعزيزاً لآليات العمل السياسى، فضلاً عن مصداقية الاستراتيجية الوطنية وصدور العديد من قرارات العفو الرئاسى التى عززت من قوتها أمام دول العالم الكبرى،وجهود اللجنة على مدار الأشهر الماضية تعنى الاستمرار واستكمال الطريق حتى نهايته، وأن ملف حقوق الإنسان والتحول الديمقراطى والعفو الرئاسى هو ملف موجود ومستمر ولن يتوقف أو ينتهى أبداً، وكل الخطوات التى اتُخذت تؤكد ذلك، وتُعد دليلاً على جدية الإرادة السياسية فى إنهاء هذا الملف نحو التحول الديمقراطى ونحو جمهورية جديدة تسفر عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة».