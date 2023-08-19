عضو «القومي لحقوق الإنسان»: العفو الرئاسي فرصة جديدة لشباب مصر

قال محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القرار الجمهوري بالعفو عن أحمد دومة و30 شابا من المحبوسين احتياطيًا يعد بمثابة فرصة لحياة جديدة لهؤلاء الشباب.

العفو الرئاسي يؤكد رغبة الدولة في إنهاء هذا الملف

كما أكد عضو القومي لحقوق الإنسان، أن عودة المفرج عنهم إلى أحضان أسرهم مرة أخرى دلالة على وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية لإنهاء هذا الملف في ظل استقرار الدولة وانتهاء الظروف الاستثنائية التي دفعت الدولة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية وفقًا لهذه الظروف.

الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

وأضاف ممدوح، أنه بكل تأكيد هناك العديد من الأطراف والقوى السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة المختلفة التي عملت وتعمل في صمت من أجل إنهاء ملف هؤلاء الشباب وعودتهم مرة أخرى لممارسة حياتهم الطبيعية في ظل جمهورية جديدة تتسع للجميع وتحمي وتضمن حرية كل مواطن في الاختلاف، وأن يعبر عن رأيه بكل حرية في ظل دستور وقانون واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤمن له ممارسة هذا الحق، وقال: «جزيل الشكر لرئيس الجمهورية على تدخله واستخدامه لهذا الحق الذي يمنح شباب مصر أملا في حياة جديدة في ظل الجمهورية الجديدة، وجزيل الشكر للجنة العفو الرئاسي على مجهوداتها».