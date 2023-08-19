عاطف كامل لـ«ملعب الفن»: «الحياة في أمريكا غالية جدا ولو الزمن رجع مش هسيب مصر»

قال الإعلامي عاطف كامل، مذيع العرب في الولايات المتحدة، إن بدايته كانت في مكتبات مصر، بالتعاون مع فريق متخصص، وكانوا يقدمون العروض في عهد السيدة سوزان مبارك، التي دعمت الفكرة آنذاك، وخلال دراسته للفنون المسرحية تمت دعوته للدراسة في الخارج، مضيفا أنه انتقل بعد ذلك لمرحلة دمج ذوي الهمم من خلال القصص المصنوعة، وكانت الدراسة بالخارج متعلقة بهذه القضية.

المنتج رمسيس نجيب

وأوضح «كامل»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، أن المنتج رمسيس نجيب، سلمه الدعوة للسفر، وحصل من خلاله على الموافقة للسفر، متابعا «مكنتش عاوز أسافر ولكن ربنا قدر ده، ووقتها كانت أمريكا حلم بعكس الآن، ولو الزمن عاد بي لن أسافر لأمريكا، والفنان عمر الشريف نفسه قال في حديث سابق له أتمنى إني مكنتش سافرت وكنت فضلت في مصر».

صعوبة الحياة في الغربة

وأضاف «الإنسان بيسافر بره بيعاني وبيشتغل في شغلانات صعبة وحياة شاقة، وكتير من الناس بتسافر بتأشيرة سياحة ويشتغلوا بدون تصريح، لحد ما يحصلوا على إقامة، وهناك من سافروا عن طريق فرص السفر بالحظ، ولكن الحياة هناك صعبة وفي لاجئين كتير وفرص العمل مش زي زمان، والحياة في أمريكا مش سهلة، بتحصل على أجر أسبوعي 300 دولار يعني 1200 دولار شهريا، والإيجار لوحده غرفة وصالة حوالي 900 دولار، وبالتالي لازم الزوج والزوجة يشتغلوا».