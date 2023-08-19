مصطفى عمار يستضيف مذيع العرب بأمريكا عاطف كامل في برنامج «ملعب الفن» الليلة

يحل الإعلامي عاطف كامل، مذيع العرب في أمريكا، الليلة، ضيفا على برنامج «ملعب الفن»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على الهواء مباشرة، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، مقدم البرنامج على «راديو أون سبورت إف إم».

كواليس عمل عاطف كامل مع العديد من المطربين الكبار

وخلال الحلقة، يتحدث كامل، عن كيفية عمله مذيعا للعرب منذ أكثر من 30 عاما، كما يكشف كواليس عمله مع العديد من المطربين الكبار، سواء في مصر أو الوطن العربي، على سبيل المثال: فيروز، ووديع الصافي، وعمرو دياب، وتامر حسني، وماجدة الرومي، وكاظم الساهر وغيرهم.

كما يتحدث عن عمله كمنتج فني لمسرحية «حزمني ياه»، وكذلك مسرحية «بودي جارد» آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام.

برنامج ملعب الفن

يذكر أن برنامج «ملعب الفن»، يذاع يوميا السبت والأحد من كل أسبوع على «راديو أون سبورت إف إم»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة، ويقدمه الكاتب مصطفى عمار، ويرأس تحريره أشرف شرف.