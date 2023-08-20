«الشباب والرياضة» والعمل الدولية تنفذان برنامج الدمج المجتمعي بالجيزة

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تنفيذ انشطة الرسم على الجدران بمركز شباب الصفا بمحافظة الجيزة، ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة «شباب للمستقبل».

تعريف الشباب بأهمية الدمج المجتمعي

يستمر التدريب لمدة يومين بمركز الشباب والذي يشمل تعريف الشباب بأهمية الدمج المجتمعي بين الفئات المستهدفة بمراكز الشباب، حيث يسعى النشاط إلى استقبال شباب من ذوي الهمم وشباب الوافدين، وتنظيم مجموعة من أنشطة الدمج، والتي تشمل رسم مجموعة من الجداريات على أسوار مراكز الشباب لنشر الوعي بأهمية دور الدمج المجتمعي.

تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

ويهدف مشروع «شباب للمستقبل» إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي بين فئات الشباب المصري والوافدين.

تعظيم الاستفادة من خدمات مراكز الشباب

جدير بالذكر أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ترتكز أحد محاورها على اتاحة الفرصة أمام جميع الفئات من الشباب والنشء للاستفادة من الخدمات المقدمة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات.