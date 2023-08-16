وزارة الشباب تواصل سلسلة جلسات تنمية المهارات والتكامل الحسي

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للأنشطة الجامعية، وإدارة قادرون باختلاف، تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسي بمراكز التخاطب على مستوى المحافظات، والتي تم تجهيزها ضمن برنامج «جسور الأمل»، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية.

تقديم الخدمات التأهيلية للأطفال بالقليوبية

وشملت سلسلة الجلسات، مركز شباب كفر الجزار بمحافظة القليوبية، والذي يقدم خدمات تأهيلية للأطفال وذويهم من خلال جلسات تخاطب وتكامل حسي وتقييمات نفسية، من قبل مختصين لذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى برامج توعية للأسرة بكيفية التعامل مع أطفالهم، وجلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال، وعلاج عيوب النطق والكلام والتأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي.

تقديم الخدمات من الأحد إلى الخميس

وتقدم الخدمات مجانًا، من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة في ذلك الأمر.

وأضاف «صبحي» أن الشباب طاقة كبيرة متجددة، ودورنا هو الاشتراك معهم في العطاء، حيث تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل.