10 معلومات عن مبادرة «حدودنا نبضنا».. تستهدف تمكين الشباب بأسوان

أطلقت محافظة أسوان، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة مبادرة بعنوان «حدودنا نبضنا» بهدف دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية وتعزيز تنمية الطاقات والمهارات للشباب ودور المرأة في خدمة المجتمع.

10 معلومات عن مبادرة «حدودنا نبضنا»

وافتتح اللواء أشرف عطية أولى جلسات المبادرة في جامعة أسوان بحضور عدد من الشخصيات البارزة وعدد كبير من المشاركان من أبناء المحافظة والشباب المتطوعين.

ترصد «الوطن»، 10 معلومات عن مبادرة «حدودنا نبضنا» التي تستهدف تمكين الشباب والمرأة في المجالات الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية. 1.مبادرة «حدودنا نبضنا» برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان.

دعم المبادرات الشبابية والمشاريع

2. الهدف من المبادرة هو دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية في المحافظات الحدودية.

3. تهدف المبادرة أيضًا إلى تنمية طاقات الشباب والمرأة لخدمة المجتمع.

4. تم إطلاق أولى جلسات المبادرة في قاعة الدكتور أحمد فوزي بكلية التربية بجامعة أسوان.

5. حضر الجلسة عدد من الشخصيات المهمة مثل مدير عام الإدارة العامة للشباب بأسوان ومدير التنفيذي للحديقة النباتية بأسوان ورئيس لجنة الزراعة بالكيان.

6. المبادرة تهدف إلى توفير فرص للشباب والمرأة للتعبير عن إبداعاتهم وأفكارهم ومشاريعهم.

7. تُعزز المبادرة من خلال إكساب الشباب والمرأة ثقافات وخبرات ومهارات جديدة.

8. تهدف المبادرة أيضًا إلى تمكين الشباب من المهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ مبادرات مجتمعية ريادية.

9. يتم تناول عدة مجالات في المبادرة، مثل المجال الصحي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والسياسي.

10. المبادرة تسعى للتعرف على أشكال المبادرات والموارد المختلفة داخل المجتمع واستخدامها في المبادرات، بما في ذلك الموارد البشرية والاجتماعية والطبيعية والمؤسسات المختلفة.