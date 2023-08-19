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النائب محمود القط: الرئيس السيسي يعمل على تعمير كل شبر في مصر

كتب:

محمد أيمن سالم
11:18 م | السبت 19 أغسطس 2023
النائب محمود القط

النائب محمود القط

كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يعمل ويعمر في المليون كيلو متر إجمالي مساحة الدولة.

114 مليون شخص على أراضي مصر

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر يعيش 114 مليون شخص على أراضيها.

ولفت إلى أن الدولة أخذت على عاتقها إنشاء البنية التحتية في الوادي الجديد وغيره من الأماكن التي لن يدخلها القطاع الخاص إلا بعد تجهيزها.

شباب يعمل وينتج

وواصل محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك أراضٍ مجهزة وبها منزل تبحث عن شباب يعمل وينتج ودراسة الجدوى جاهزة له في الوادي الجديد.

واستطرد أن طول مدة الإعداد للحوار الوطني التي استمرت عاما كاملا كان شيئا إيجابيا بعكس ما رآه الكثيرون بأن هذا أمر سلبي، مضيفا أنه في الحوار الوطني لا جدال بين المتحدثين بل كل شخص يدلي رأيه والجميع يستمع له.

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بقلم محمد أيمن سالم