البنك الزراعي: إقبال على المبادرة الرئاسية لتمويل وسائل الري الحديث

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنَّ المبادرة الرئاسية الجديدة للقطاع الزراعي، والخاصة بتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، سيتم تطبيقها في كل فروع البنك دفعة واحدة، بمجرد الانتهاء من الخطوات التنفيذية.

وأضاف «فاروق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جارٍ الانتهاء من الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية في الوقت الحالي، ومتوقع صدور تفاصيل تلك الخطوات خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام.

«فاروق»: على المزارعين التقدم للحصول على التمويل منذ الإعلان عن المبادرة

وأكد أنَّ المزارعين باستطاعتهم في الوقت الحالي التقدم للحصول على التمويل، مشيراً إلى أن المبادرة الحالية تعد امتدادا لمبادرة سابقة تم من خلالها تمويل أكثر من 5 آلاف فدان، ولكن كانت بفائدة 5% والسداد على 5 سنوات فقط.

واستطرد رئيس البنك الزراعي، أن فروع مصرفه استقبلت بالفعل العديد من الطلبات الجديدة منذ الإعلان عن المبادرة الرئاسية للقطاع، والتي تم التنسيق فيها من خلال وزارتي «الزراعة» و«الري»، كما أنه سيكون هناك شركات محلية وجمعيات تعاونية زراعية يتم التمويل من خلالها، وكذلك تركيب واستبدال ماكينات الري القديمة بالأخرى الحديثة.

15 إلى 17 ألف جنيه.. تكلفة المعدات للفدان الواحد

أكد «فاروق»، أنه لا يوجد حد أقصى لتمويل المزارع، ولكن يتوقف الأمر على تكلفة تركيب المعدات لكل فدان، والتي تتراوح بين 15 و17 ألف جنيه للفدان الواحد، وذلك حسب نوع الماكينات وطرق الري سواء كانت بالتنقيط أو بطريقة أخرى.

نركز في المبادرة الحالية على الدلتا والمساحات الزراعية المعتمدة على الري بالغمر

وكشف عن استهداف المبادرة لتمويل تركيب معدات حديثة للري لمساحة أكثر من 4 ملايين فدان، أغلبها يتركز في منطقة الدلتا أو المناطق التي تعتمد على نظام «الغمر» في الري.

وأشار إلى أن البنكين الوطنيين «الأهلي المصري» و«الزراعي»، سيتشاركان العمل على المبادرة الرئاسية للقطاع الزراعي، تحت مظلة البنك المركزي المصري، وللفلاح مطلق الحرية في التقدم لأي منهما، متوقعاً أن تزيد حصة مصرفه من تغطية المبادرة وذلك لامتلاكه أكثر من 1200 فرع على مستوى الجمهورية.

وعدَّد مميزات المبادرة الجديدة، من أن المزارع يمكنه البدء في سداد الأقساط بعد عام من نهاية تركيب المعدات وعلى فترة تمتد إلى 10 سنوات بدون أي فوائد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن عودة دخول مبادرة القطاع الزراعي السابقة إلى حيز التفعيل ولكن من قبل مبادرة رئاسية جديدة بقيمة 55.5 مليار جنيه، برعاية البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

وتتميز المبادرة الحالية بأنها بدون أي فوائد وعلى فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، كما ستشمل شروطها العملاء الجدد وكذلك القدامى اللذين حصلوا على التمويل بالفعل.