محافظ القاهرة الأسبق: 5 آلاف طن حجم المخلفات بسبب اعتصام رابعة

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن يوم استلام عمله كمحافظ للقاهرة كان يوم فض اعتصام رابعة، موضحا: «نزلت في هذا اليوم في تمام الساعة السادسة صباحًا، وذهبت إلى محافظة القاهرة، وبعدها بدأت الأخبار بأنه يتم فض الاعتصام».

اعتصام رابعة العدوية خلف حوالي 5 آلاف طن من المخلفات

وأضاف محافظ القاهرة الأسبق خلال حواره لبرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة إكسترا نيوز أن اعتصام رابعة العدوية خلّف نحو 5 آلاف طن من المخلفات في محيط ميدان رابعة: «ذهبت إلى ميدان رابعة في اليوم التالي وكان أشبه بأرض معركة؛ لأن كان هناك متاريس وحجارة وحديد، والدخان كان يتصاعد من كل الجوانب، ومسجد رابعة كان مولع والسجاد محروق، ورأيت مجموعة مدارس في محيط الميدان تحولت إلى مطابخ وأماكن لذبح المواشي، ومنظر ميدان رابعة كان مربعًا».

جلال السعيد: قرار فض اعتصام رابعة كان صائبًا

وتابع وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق أن قرار فض اعتصام رابعة العدوية كان صائبًا بشكل كبير، مؤكدا أنه على مدار 45 يومًا من الاعتصام وأنا أقول إن هذا عيان مدني واضح وصريح، ونوع من التصدي لسلطة الدولة في جزء من أراضي الدولة".