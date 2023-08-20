جلال السعيد: شوارع القاهرة كانت محتلة من الباعة الجائلين قبل فض رابعة

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إنه كانت هناك نقاشات كثيرة جدًا عن فض رابعة ومتى وكيف وحرية الرأي، وأخذ وقتًا طويلًا في المناقشة إلى أن اتخذ القرار وكان صحيحًا وإلا كنا سنتفاجئ بالتفاوض مع الإخوان باعتبارهم دولة داخل الدولة.

بعد فض اعتصام رابعة، القاهرة كلها كانت في حالة صعبة

وأضاف محافظ القاهرة الأسبق خلال حواره لبرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة إكسترا نيوز أنه بعد فض اعتصام رابعة، القاهرة كلها كانت في حالة صعبة وتم رفع 500 ألف طن من المخلفات من شوارعها.

شوارع القاهرة كلها كانت محتلة عن طريق الباعة الجائلين بترتيبات عرفها بعدها

وتابع أن شوارع القاهرة كلها كانت محتلة عن طريق الباعة الجائلين بترتيبات عرفها بعدها، مشيرًا إلى أنه كان مكتوبًا على جدران الحوائط بالخطوط السوداء عبارات مسيئة للجيش، كما أن جميع أعمدة الإنارة والأرصفة كانت محطمة وتم بذل مجهود ضخم لإعادة إحياء شكل القاهرة والبداية كانت من رابعة.

واستكمل أنه بعد حادثة الشهيد محمد مبروك، ناشد أحمد رجب في مقاله بالأخبار، بأن يتم تغيير الميدان لاسم الشهيد محمد مبروك، مؤكدًا أنه تواصل معه وأخبره أن هذا الأمر يكون له إجراءات محددة وأنه كان يتفق معه 100 % في هذا الأمر.