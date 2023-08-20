جلال السعيد: الداخلية أرسلت قوات لتأمين مبنى محافظة القاهرة بعد فض رابعة

قال جلال السعيد، محافظ القاهرة وزير النقل الأسبق، إن مسؤولية وزارة الداخلية كانت التعامل مع أحداث العنف بالشوارع، مؤكدًا أن دور محافظة القاهرة كان عمليات التأمين وأن يكون في المباني أشخاص مسئولين عنها 24 ساعة، وأن يكون هناك غرف عمل على مدار الساعة.

محافظة القاهرة ليست من المحافظات التي حدث فيها أعمال عنف كبيرة

وأكد وزير النقل الأسبق أن محافظة القاهرة ليست من المحافظات التي حدثت فيها أعمال عنف كبيرة مثل باقي المحافظات، فبعد فض الاعتصام، تم الاعتداء على المباني والكنائس ببعض المحافظات، وبعدها الداخلية أرسلت فرقة من القوات الخاصة لتسيطر على المبنى بالكامل وكان معهم أسلحة قناصة لأنه كان يشعر أنها مستهدفة.

بعد فض اعتصام رابعة القاهرة كلها كانت في حالة صعبة

وتابع وزير النقل الأسبق أنه بعد فض اعتصام رابعة، القاهرة كلها كانت في حالة صعبة وتم رفع 5 آلاف طن من المخلفات من شوارعها هذا بجانب الخسائر التي حدثت للميادين والشوارع التي احتلتها الجماعة الإرهابية.