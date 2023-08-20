لم تنتظر التعيين ببكالوريوس التجارة.. «هبة الله» تبيع الخضروات في الإسكندرية

ضربت «هبة الله أحمد» مثالا في تحدي الظروف المحيطة بها، حين قررت العمل في بيع الخضروات بعد تخرجها في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، لتوفير نفقاتها ووالدتها، بعد وفاة والدها.

هبة تعمل في بيع الخضروات

تروي «هبة الله» تفاصيل عملها في بيع الخضروات لـ«الوطن»: «منذ تخرجي من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية بتقدير جيد، حاولت التقدم لعدة وظائف ولم أوفق في ذلك، حتى توفي والدي، فأصبحت مسؤولة عن نفسي ووالدتي، ورغم إصابتي بأحد أمراض العظام، إلا أنه كان لا بد من إيجاد عمل للحصول على دخل مادي، ولأنه ليس لدي خبرة، قررت تنظيف الخضار وبيعه في الشارع».

افتتاح محل لبيع الخضروات

حصلت «هبة الله» على قرض من أحد الأشخاص لافتتاح محل لبيع الخضروات بمنطقة بحري بالإسكندرية، في محاولة منها للحصول على مصدر رزق، ولكون المحل في شارع صغير لم يعرفه كثيرون، وبالتالي لم يحقق الغرض منه، بحسب حديثها: «سأستمر في الكفاح حتى أصل للنجاح، لدي القدرة على التحمل والصبر وسأحاول مرة أخرى وربما تتحقق أمنيتي في إيجاد وظيفة مناسبة تعينني أنا ووالدتي على أعباء الحياة».

تحب «هبة» القطط كثيرا، وتحاول الرفق بها وإطعامها حتى لو لم يكن لديها أموالا تكفيها ووالدتها: «أحب القطط أكثر من أي حاجة في الدنيا، ولو لا أملك إلا ثمن طعامي، هأكل القطط أولا لأنها كائنات ضعيفة وتستحق الرعاية، وأراهم أقل حيلة مني».