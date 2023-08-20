عاجل.. موقف زيزو من الرحيل للشباب السعودي بعد استقالة مجلس الزمالك

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف اللاعب من الرحيل عن النادي إلى الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد استقالة مجلس إدارة النادي خلال الساعات القليلة الماضية، ورحيله عن النادي.

أحمد سيد زيزو يتمسك بالانتقال إلى الشباب السعودي

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أن والد اللاعب أحمد سيد زيزو لا زال يتمسك بانتقاله إلى صفوف نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد استقالة مجلس إدارة النادي السابق، حيث سيقوم والد اللاعب بمحاولات جديدة من أجل حسم انتقاله إلى الدوري السعودي.

وأشار إلى أحمد سيد زيزو يرغب في خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة، ولكن عقده لا زال مستمر مع نادي الزمالك حتى عام 2025، وفكرة رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مرتبطة بمجلس إدارة النادي الجديد، وموقفه النهائي من رحيل اللاعب.

وكان نادي الشباب السعودي أرسل عرضا رسميا خلال الفترة الماضية من أجل ضم أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك، إلا أن النادي قابل العرض المقدم من جانب النادي السعودي بالرفض، وتمسك باستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.