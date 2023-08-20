عاجل.. عرض سعودي خيالي لضم فتوح من الزمالك.. تعرف على التفاصيل

تلقى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرض من نادي الحزم السعودي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل انتهاء عقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم المقبل بصورة نهائية.

الحزم السعودي يقدم عرض لضم أحمد فتوح

وقال مصدر مقرب في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، أن نادي الحزم السعودي يرغب في ضم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسيقدم عرض رسمي لنادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة للحصول على خدماته بقيمة 3 مليون دولار من أجل ضمه لصفوف الفريق.

وتابع، هناك اتفاق خلال الفترة الحالية، بين أحمد فتوح ومجلس الزمالك على التجديد لمدة 3 مواسم، ولكن اللاعب لم يوقع حتي هذه اللحظة بصورة نهائية، وبالتالي فإنه فور صرف مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد سيوقع اللاعب على عقود التجديد مع نادي الزمالك على عقد جديد وسيستمر مع الفريق خلال الفترة الحالية.

أحمد فتوح يطلب من مسئولو الحزم التواصل مع الزمالك

وأكمل، مسئولو الحزم السعودي، تواصلوا مع أحمد فتوح خلال الساعات القليلة الماضية، وطلب اللاعب التواصل مع مجلس إدارة النادي وتقديم عرض رسمي لضمه، خاصة وأنه عقده مستمر مع القلعة البيضاء حتي نهاية الموسم المقبل، ولن يرحل إلا عن طريق نادي الزمالك.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والرحيل عن النادي بشكل مجاني مع نهاية الموسم المقبل.