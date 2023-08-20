عاجل.. تطور جديد بشأن مهاجم الأهلي المنتظر.. «فايلر كلمة السر»

دخل كريس فياني بيديا مهاجم فريق سيرفيت السويسري، ترشيحات النادي الأهلي من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل طلب المدرب السويسري مارسيل كولر التعاقد مع مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الجارية، لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الفترة الحالية.

كولر يحسم موقف فياني بيدنا صفقة الأهلي المنتظرة

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن أحد الوكلاء رشح فياني بيدنا مهاجم نادي سيرفيت السويسري من أجل الانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسيتم حسم مصير المهاجم الإيفواري من جانب مارسيل كولر المدير الفني الحالي للفريق خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أن رينيه فايلر هو المدير الفني لفريق نادي سيرفيت السويسري، وسيكون قراره هو الحاسم بشأن انتقال فياني بيديا إلى النادي الأهلي، في حالة موافقة مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي على انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشكل رسمي، وسيتم حسم القرار النهائي فور عودة المدرب السويسري إلى القاهرة.

وينتهي عقد فياني بيدنا مع نادي سيرفيت السويسري بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والرحيل عن جدران النادي السويسري، ويرغب مسئولو النادي الأهلي في حسم كولر موقفه النهائي من ضم المهاجم، من أجل حسم مسألة التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.