عاجل.. كولر يحسم مصير بيرسي تاو مع الأهلي.. «زيزو كلمة السر»

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي حذر جهاز الكرة من التفكير في بيع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق، بعد ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعويض فشل صفقة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

تحفظ السويسري مارسيل كولر على خطوة التفريط في بيرسي تاو

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة TeN :«تحفظ السويسري مارسيل كولر على خطوة التفريط في بيرسي تاو، حيث يرى أنه من العناصر الهامة والمؤثرة في الخط الأمامي وطلب الإبقاء عليه في الموسم الجديد».

وأضاف: «يرى مارسيل كولر أن النادي الأهلي في احتياج شديد إلى خدمات بيرسي تاو خلال الموسم الجديد، رغم التعاقد مع الجناح المغربي رضا سليم ».

النادي الأهلي في احتياج شديد إلى خدمات بيرسي تاو

وكانت صحيفة سبورت السعودية، قد أكدت خلال الأيام الماضية، عن دخول نادي الشباب السعودي في مفاوضات جادة خلال الفترة الحالية، من أجل الحصول على خدمات بيرسي تاو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد رفض نادي الزمالك التفريط في خدمات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال الفترة الأخيرة.