عاجل.. موقف محمد شريف من الانتقال للزمالك بعد العودة من السعودية

كشف مصدر مُقرب من محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، المنتقل حديثًا إلى صفوف الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد لموسمين، موقف المهاجم من العودة من جديد للدوري المصري، عبر بوابة الزمالك أو بيراميدز.

مصدر: محمد شريف يركز حاليا مع الخليج السعود

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «محمد شريف تركيزة الآن مع الخليج، وعمل اسم كبير في الدوري السعودي، ولا يُقكر في العودة للدوري المصري من جديد».

وأضاف: «محمد شريف بعد انتهاء تجربته في الدوري السعودي، ستكون أولويته العودة للنادي الأهلي، وفي حالة رفض الأهلي عودته، سيدرس العروض التي ستقدم له في ذلك التوقيت».

وشدد المصدر على أن «محمد شريف لم يرحل عن الأهلي من أجل العودة للزمالك أو بيراميدز، كما قال البعض».