عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي المحتملة بعد طلب كولر التعاقد معه

علق حازم حسين لاعب نادي كافكلي سبور التركي، على طلب مارسيل كولر ضمه إلى معسكر الفريق في النمسا، من أجل حسم موقف النادي الأهلي من ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من عدمه، بعد طلب المدرب السويسري التدعيم في مركز المدافع خلال الميركاتو الحالي.

تعليق حازم حسين بعد طلب كولر انضمامه لمعسكر الأهلي في النمسا

ونشر حازم حسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفيديو الخاص بطلب كولر انضمامه إلى معسكر النمسا معلقا: «اللهم يسر لي امري ودبر لي امري ووفقني في ما هو قادم يارب العالمين».

وكان الإعلامي محمد فاروق، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن المدرب السويسري مارسيل كولر تواصل مع حازم حسين من أجل التواجد في معسكر الفريق في النمسا خلال الفترة الحالية، للحكم عليه قبل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع فاروق أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وضع اللاعب حازم حسين زوما مدافع فريق كافكلي سبور التركي ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم دفاع القلعة الحمراء بشكل رسمي.