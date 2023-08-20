مسؤول بـ«مشروع البلازما»: سنحقق الاكتفاء الذاتي لدعم المنظومة الصحية بمصر

كشف الدكتور أحمد سراج، مدير التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالشركة المسؤولة عن المشروع القومي للبلازما، عن تفاصيل المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، قائلا إنّ المشروع أحد المشروعات القومية الاستراتيجية في مجال صناعة الدواء، وهدفه تصنيع مشتقات البلازما وتصديرها للمرضى في مصر، ما سيكون له مردود إيجابي على منظومة الرعاية الصحية في مصر بشكل عام.

المشروع يلقى دعما كبيرا من الدولة

وأضاف «سراج»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم آية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أنّ الدولة خططت للمشروع سالف الذكر قبل سنوات من تنفيذه، ويلقى المشروع دعما كاملا من القيادة السياسة وجميع أجهزة الدولة لأهميته الاستراتيجية، موضحا أبرز الأدوية المشتقة من البلازما والتي له تأثير إيجابي للعلاج والوقاية من أمراض كثيرة، مثل دواء لعلاج الأمراض المزمنة كالكبد والكلى، فضلا عن استخدامه في الرعايات المركزة ومرضى الحروق، إلى جانب أدوية علاج النقص المناعي.

المشروع من أعقد الصناعات الدوائية

وتابع: «المجال سالف الذكر يعد من أعقد الصناعات الدوائية كون تلك الأدوية تعتمد في تصنيعها على مادة خام وهي البلازما، ومصدرها الوحيد هو متبرع منتظم يتم اختياره للتأكد من لياقته وقدرته على التبرع، ومن ثم إجراء كشف طبي عليه»، مؤكدا إجراء الاختبارات والتحاليل الطبية للمتبرعين بصورة دورية لضمان سلامة المتبرع وجودة المنتج النهائي.