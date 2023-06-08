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وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

كتب:

محمد مجدي
02:13 م | الخميس 08 يونيو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

وصلت الشحنة الأولى من دواء «الألبومين البشرى»، الذي تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة جريفولز بإسبانيا، والتي تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز إيجيبت بما يساهم في توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التي تُستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية في المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذاً للاتفاقية التي وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة جريفولز الإسبانية في نوفمبر 2020 .

ومن المنتظر أن تستقبل مصر دفعات متزايدة من تلك الأدوية ارتباطا بمعدلات التبرع بالبلازما وإرسالها إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر مرة أخرى كأدوية حيوية مشتقة من البلازما.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.