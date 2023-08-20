رفع 2250 طن مخلفات في حملات مكبرة على مراكز كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالتعاون مع الجهاز العام للنظافة والتجميل بالمحافظة، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف، حفاظا على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، إضافة لمراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حملات نظافة مراكز ومدن المحافظة

وشنّت الأجهزة التنفيذية حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة الـ14، شملت رفع الإشغالات، وتراكمات القمامة من جانبي الطريق، وتقليم وقص الأشجار وذلك لإضفاء مظهر جمالي لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2250 طنا من المخلفات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّه تم رفع 2250 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، في 14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكدا المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

رفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين

وأكد المحافظ أنّه وجّه رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة مراكز ومدن وقرى وأحياء محافظة كفر الشيخ، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة، والحفاظ على البيئة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.