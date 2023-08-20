تقديم خدمات طبية لمليون و556 ألف مواطن في كفر الشيخ ضمن مبادرة «10 يوم صحة»

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الجمهورية، وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد، 25 يونيو حتى 19 أغسطس 2023، لمليون و556 ألفًا و75 مواطنًا، ضمن المبادرات الرئاسية والتي تنوعت بين مبادرات رئاسية وإحالة «المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية»، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ191 ألفًا 522 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 22 آلاف و923 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

تطعيم 421 ألفًا و874 طفلًا وطفلة

وأضافت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه تم تطعيم 421 ألفًا و874 طفلًا وطفلة ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وأوضح «محمود»، أنّ عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة قامت بتقديم خدماتها إلى 132 ألفًا و228 منتفعة، بالإضافة إلى 128 ألفًا و431 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 126 ألفًا و203 وسائل تنظيم الأسرة، وعمل 148 ألفًا و655 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

تحويل 444 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج

وأكدت الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق عام المبادرات الرئاسية ومبادرة «100 يوم صحة»، أنّه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ21 ألفًا و866 مترددًا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 444 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج؛ بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 2522 منشأة غذائية، وأخذ 617 عينة مواد غذائية، وتحرير 1204 محاضر للمنشآت المخالفة، وضبط 97 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، فضلًا عن إعدام 19 ألفًا و378 كيلو من الأغذية المختلفة، و337 لتر سوائل، والمرور على 437 محطة لمياه الشرب، و103 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.