تقديم 7 آلاف و465 خدمة ضمن مبادرة «100 يوم صحة» خلال 24 ساعة في كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 7 آلاف و465 خدمة ضمن مبادرة «100 يوم صحة» خلال 24 ساعة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تقديم 7 آلاف و465 خدمة ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

وأوضحت أنّ الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 910 خدمات ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 421 خدمة، كما قدمت المبادرة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ14 طفلاً وطفلة، فيما قدمت 1910 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، لافتةً أنّ المبادرة قدمت 24 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 221 مواطن، كما بلغت عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة 489 منتفعة، وبلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 3208 طفلاً وطفلة.

عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية

وأضاف «الشربيني»، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بمحافظة كفر الشيخ، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «الشربيني»، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».