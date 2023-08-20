5 مشاهد من حفل عمرو دياب في لبنان.. اعتذار وتكريم وإعجاب

وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء مفعمة بالحماس انطلق حفل عمرو دياب في لبنان، مساء أمس، والذي يعتبر الأول للفنان الكبير في العاصمة اللبنانية منذ 12 عاما، وقدم مجموعة كبيرة من أشهر أعماله الغنائية التي تفاعل منها الحضور بشكل كبير، وكان بين الحضور عدد من نجوم لبنان منهم الفنان سعد رمضان، وفيما يلي أبرز مشاهد من حفل عمرو دياب في لبنان:

- غلب اللون الأبيض على حضور حفل عمرو دياب في لبنان والذي حمل لافتتة «كامل العدد» قبل أسابيع من موعده، حيث ألتزم الجمهور بارتداء الملابس البيضاء لحضور الحفل، وجرى إغلاق كل الشوارع المحيطة بمكان الحفل العاصمة بيروت من أجل تأمينه.

- صعد عمرو دياب على المسرح على أنغام أغنية «يا أنا يا لأ»، وقدم خلال الحفل الذي استمر قرابة الساعتين مجموعة كبيرة من الأغاني التي تفاعل معها الحضور، وتنوعت بين الأعمال القديمة والجديدة منها «أنت الحظ»، «نور العين»، «تملي معاك»، و«يتعلموا».

مشاهد من حفل عمرو دياب في لبنان

- وجه الفنان عمرو دياب كلمة إلى جمهوره في لبنان خلال الحفل، قائلا إنه مقصر في الابتعاد عن إحياء الحفلات في لبنان على مدار تلك الفترة التي قاربت الـ12 عاما، متابعا: «أحلى جمهور في الدنيا.. لبنان وحشاني جدا 12 سنة مجيتش بيروت.. أنا غلطان».

- شهد حفل عمرو دياب في لبنان تكريمه على خشبة المسرح من قبل الرئيس التنفيذى لمنصة «أنغامي»، باعتباره الفنان الأكثر استماعا على المنصة، ولكنه لم يكن التكريم الوحيد الذي حصل عليه النجم المصري حيث استقبله وزير السياحة اللبناني وليد نصار، في المطار ومنحه تكريم خاص من الوزارة.

الجمهور عن حفل عمرو دياب في لبنان: نجاح لم ولن يتكرر

- أبدى الجمهور اللبناني إعجابه بحفل عمرو دياب في لبنان، حيث تداولوا عدد من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتعليقات تعبر عن سعادتهم بالحفل منها: «عمرو دياب قدم حفل للتاريخ بـ لبنان نجاح منقطع النظير لفنان لم ولن يتكرر»، و«حفل أسطوري ضخم لـ عمرو دياب في لبنان».