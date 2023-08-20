عمرو دياب: لبنان كانت واحشاني جدا.. أنا غلطان إني مجيتش من 12 سنة

حرص تلفزيون one tv اللبنانية علي لقاء الفنان عمرو دياب فور وصوله لإحياء حفل غنائي بعد غياب 12 سنة عن إحياء الحفلات في لبنان.

وقال عمرو دياب في تصريح قصير لتلفزيون لبنان: «لبنان وحشاني جدا جدا 12 سنة مجيتش بيروت.. أنا غلطان».

حفل عمرو دياب في لبنان

ونفدت تذاكر حفل الهضبة بلبنان بعد ايام قليلة من طرحها حيث تم طرح منها عدة فئات وهي: 60 دولار و300 دولار وفئات أخرى من التذاكر تراوحت بين 60 و80 دولار، ومن المقرر ان يقدم عمرو دياب في حفل الليلة باقة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة.