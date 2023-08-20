وزير السياحة اللبناني يكرم عمرو دياب قبل حفله في بيروت

كرم وزير السياحة اللبناني، على تكريم الهضبة عمرو دياب، خلال تواجده في لبنان، لإحياء حفل غنائي كبير بعد غياب 12 عاما عنها.

عمرو دياب يروح لحفلته بلبنان

وكان عمرو دياب روج لحفله بلبنان عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بنشر بوستر الحفل الدعائي، وعلق عليه: «أول حفل لعمرو دياب في لبنان بعد غياب 12 عاما»، مُعربًا عن آماله بأن يكون الحفل بمثابة ليلة فنية مختلفة في كل شيء، وتجربة لا مثيل لها.

أسعار تذاكر حفلة عمرو دياب بلبنان

ويقام حفل عمرو دياب في لبنان على مسرح يستوعب 16 ألف شخص حسبما أكد منظم الحفل في بيان، وطرح تذاكر حفل عمرو دياب في لبنان على عدة فئات وهي: 60 دولار و300 دولار وفئات أخرى من التذاكر تراوحت بين 60 و80 دولار.