حفل عمرو دياب في لبنان الليلة بعد غياب 12 عاما

وصل الفنان عمرو دياب، أمس، إلى لبنان لإجراء بروفات حفله الغنائي المقرر إقامته الليلة، ويأتي حفل عمرو دياب في لبنان بعد غياب الهضبة 12 عاما عن إقامة حفلات بالبلد الشقيق.

حفل عمرو دياب في لبنان

ويقام حفل عمرو دياب في لبنان الليلة على مسرح يستوعب 16 ألف شخص حسبما أكد منظم الحفل في بيان.

وجرى طرح تذاكر حفل عمرو دياب في لبنان على عدة فئات وهي: 60 دولارا و300 دولار وفئات أخرى من التذاكر تراوحت بين 60 و80 دولارا.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أغانيه الجديدة.

عمرو دياب يروج لحفله في لبنان

وروج الهضبة لحفله الغنائي في لبنان عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بنشر بوستر الحفل الدعائي، وعلق عليه: «أول حفل لعمرو دياب في لبنان بعد غياب 12 عاما»، مُعربًا عن آماله بأن يكون الحفل بمثابة ليلة فنية مختلفة في كل شيء، وتجربة لا مثيل لها.