«الأوقاف» تفتتح 28 مسجدًا الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 28 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها 11مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و17مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 حتى تاريخه 116 مسجدًا.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن خطة الأوقاف تتضمن فرش وتجديد ألفي مسجد خلال العام المالي الحالي، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

وشملت المساجد التي سيجري افتتاحها، التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف المنوفية

1. عبد الدايم – بلمشط - منوف

2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمونمديرية أوقاف كفر الشيخ

3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا

4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير

7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية

8. الرحمة - قبلي صرف 3– بنجر برج العرب

مديرية أوقاف سوهاج

9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية

10. الرحمة السعادنة – أم عجرم11. النصر – القطايع – ديرب نجم

ثانيًا: مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الغربية

1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزياتمديرية أوقاف الدقهلية

2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين

3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة

4. أبو النور – ميت غمر5. 6 أكتوبر - المنصورة

6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس

7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف قنا

8. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط

9. آل جفان – حجازة قبلي - قوص

10. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج

11. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا

12. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة

13. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا

14. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط

15. أبو ذر الغفاري – سرواه - منفلوط

16. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

17. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق