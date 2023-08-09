«الأوقاف»: لدينا علماء آثار وتاريخ قائمون على عمليات تطوير المساجد

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنَّه جرى تطوير مسجد السيدة نفيسة والمقام والمقصورة الرئيسية، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة المحيطة بالمسجد مكتظة بالسكان وبها مقابر، ولكن ذلك لم يكن عائقا أمام التطوير، فقد تمت عمليات التطوير على قدم وساق، وجرى تطوير الميدان بالكامل.

وزير الأوقاف وجه بفتح المسجد والمقام مباشرة دون أي تأخير ليوم أو يومين اثنين

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنَّ وزير الأوقاف وجه بفتح المسجد والمقام مباشرة دون أي تأخير ليوم أو يومين اثنين، لأنَّه يعلم مدى شوق المصريين لزيارة السيدة نفيسة.

الاهتمام ليس بالمسجد فقط، ولكن بالتراث والحضارة المصرية العريقة

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف «الاهتمام ليس بالمسجد فقط، ولكن بالتراث والحضارة المصرية العريقة، في عمليات التطوير يوجد لدينا علماء آثار وتاريخ، بحيث يتمّ الحفاظ على التراث والحضارة والشكل والقيمة التاريخية الجميلة والعظيمة، لذلك، فقد جرى الاستعانة بالخبراء الأثريين وعلماء التاريخ والآثار».