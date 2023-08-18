«الأوقاف» تفتتح مساجد جديدة اليوم في بعض المحافظات.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، عددًا من المساجد الجديدة في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وصل عددها إلى 26 مسجدًا، من بينها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطوير، ليكون إجمالي المساجد التي افتتحتها الوزارة منذ بداية شهر يوليو، وحتى الآن 86 مسجدًا، بينها 13 مسجد صيانة وتطوير.

مساجد الإحلال والتجديد

وعن مساجد الإحلال والتجديد التي تفتتحها وزارة الأوقاف، اليوم، جاءت في 10 محافظات وهي «الشرقية، والدقهلية، وسوهاج، والغربية، وقنا، والفيوم، وأسيوط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا»، وجاءت الافتتاحات على النحو التالي:

مديرية أوقاف الشرقية:

- مسجد الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية مديرية

مديرية أوقاف الدقهلية:

- مسجد الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج:

- مسجد آل حلفاوي – عرابة أبيدوس - البلينا

- مسجد النور – الزرازرة– دار السلام

- مسجد الرحمن - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام.

مديرية أوقاف الغربية:

- مسجد الكبير- شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا:

- الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم:

- مسجد الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق

- مسجد عمر بن الخطاب - سيلا – مركز الفيوم.

افتتاح مساجد جديدة لوزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط:

- مسجد الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط

-مسجد الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط

- مسجد الشرفاء – بني عدي - منفلوط.

مديرية أوقاف كفر الشيخ:

- مسجد النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين

- مسجد عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية.

مديرية أوقاف البحيرة:

- مسجد الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات

- مسجد القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص

- مسجد الأحمدية – قرية شنديد– مركز ايتاي البارود

- مسجد عزبة الكوم – مركز الرحمانية

- مسجد النور – قرية أنطون – مركز المحمودية

- مسجد الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت

مساجد الصيانة والتطوير

مديرية أوقاف المنيا:

- مسجد الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة

- مسجد النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس

- مسجد الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس.

كما عملت وزارة الأوقاف المصرية، على تطوير وصيانة عدد من المساجد التي تكون موجودة بالفعل في المحافظة، وجاء ذلك في والجيزة ووقنا، حيث تفتتح مديرية الأوقاف في كل ومنهم، اليوم، عدد من المساجد التي تم العمل على صيانتها خلال الفترة الماضية، وهم:

مديرية أوقاف الجيزة:

- مسجد العتيق – كفر شحاته- العياط

- مسجد شعبان غنيم – العياط

مديرية أوقاف قنا:

- مسجد أبو بكر الصديق – النجاحية- نجع حمادي