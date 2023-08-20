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«المالية»: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بـ671 مليون جنيه خلال 3 أشهر

كتب:

حسن عثمان
12:02 م | الأحد 20 أغسطس 2023
محمد معيط وزير المالية

محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 671 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 506.5 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 32٪؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضي.

وذكر «معيط»، أن الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

وأكد بيان لوزارة المالية، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، من خلال تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت «المالية» إلى أنه تقرر حفظ حق العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

وأضاف البيان، أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

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بقلم حسن عثمان