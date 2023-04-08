هل يحصل الموظفون على مرتبات مايو قبل عيد الفطر؟.. وزارة المالية تجيب

كشفت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، مؤكّدة في بيان أنَّ موعد المحدد لصرف المرتبات سيكون خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو لعام 2023، أي أن صرف مرتبات مايو سيكون بعد عيد الفطر بـ20 يومًا تقريبًا.

صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

وأكّدت وزارة المالية أنّه سيتمّ صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة ولموظفي 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، ابتداءً من يوم الخميس 13 أبريل خلال شهر رمضان وقبل موعد عيد الفطر المبارك، وفقًأ للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، وسيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة، اعتبارًا من 13 أبريل المقبل أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

كما توجد حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه، كتالي:

- 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاشات تكافل وكرامة.

- 55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.

- تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة 40 مليار جنيه.

حزمة إقرار علاوة دورية

الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا.

- 15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

- 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.